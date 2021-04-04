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كين يتخطى صلاح في صراع هدافي بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نجح الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام في تسجيل هدفين خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الممتاز.

ويحل توتنهام ضيفا على نيو كاسل في مباراة الجولة الـ30 من عمر بريميرليج، ويتقدم سبيرز حتى الآن بهدفين لهدف.

وسجل كين الهدف الأول في الدقيقة 30 ليتعادل لفريقه بعد تقدم نيو كاسل في الدقيقة 28 عن طريق لاعبه جولينتون، ثم عزز الدولي الإنجليزي تقدم سبيرز بالهدف الثاني في الدقيقة 34.

بهدفي كين، عاد الدولي الإنجليزي للتربع على قمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، بعدما أزاح المصري محمد صلاح لاعب صاحب الـ18 هدفا عن الصدراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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