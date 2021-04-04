معلول يظهر في مران الأهلي.. وعبد الحفيظ يطمئن على إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن النادي الأهلي عودة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول إلى القاهرة، كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي على الاطمئنان على إصابته.

وعبر الموقع الرسمي للأهلي، أكد النادي عودة معلول إلى القاهرة، وتواجده اليوم الأحد في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" بملعب التتش بالجزيرة؛ لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى، اطمأن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على حالة اللاعب قبل استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي داخل النادي.

وكان اللاعب قد عانى من الإصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت في فبراير الماضي.

جدير بالذكر أن معلول غاب عن مباريات الأهلي ضد طلائع الجيش والإسماعيلي ببطولة الدوري، ومباريات الفريق الأحمر بدور المجموعات لدوري الأبطال.