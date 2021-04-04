كهربا يشارك في مران الأهلي بعد الاعتذار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتظم محمود كهربا لاعب الأهلي في تدريبات الكرة الجماعية، ظهر اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، فإن مشاركة كهربا جاءت بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني، بعد اعتذار اللاعب بشكل رسمي لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أعلن قبل السفر إلى السودان، انتظام اللاعب في المران الجماعي بداية من اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم، دون الحصول على راحة سلبية عقب العودة من السودان أمس، بعد خوض مباراة المريخ في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ليحجز الأهلي بطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.

ويستعد الأهلي لملاقاة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وصيفا للمجموعة الأولى وخلف سيمبا المتصدر دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.