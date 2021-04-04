مجموعة الزمالك.. عمراني يعلن استقالته من تدريب المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن عبد القادر عمراني المدير الفني للمولودية استقالته من تدريب الفريق الجزائري بعد الخسارة أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

وحل الزمالك ضيفا على المولودية في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز بنتيجة 2-0 ليرفع رصيده إلى النقطة الخامسة احتل بها المركز الثالث وحافظ على حظوظه في التأهل لربع النهائي.

وخلال تصريحات لجريدة الهداف الجزائرية، أعلن عمراني استقالته رسميا من تدريب مولودية الجزائر.

وأكد مدرب المولودية أن الاستقالة تم قبولها متمنيا التوفيق للفريق الجزائري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز على توينجيت السنغالي في مباراة الجولة الأخيرة لحسم تأهله إلى ربع النهائي بشرط تعثر المولودية أمام الترجي التونسي.