خاص.. موقف ناصر ماهر من المشاركة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي أن ناصر ماهر أصبح جاهزا بشكل كامل من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات.

وغاب ناصر ماهر لفترة طويلة مؤخرا بسب إصابة تعرض لها في الكتف.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي "ناصر ماهر حاليا جاهز من الناحية الطبية والفنية وكذلك البدنية ولا يعاني من أي مشاكل".

وأضاف "ناصر ماهر في الفترة الماضية قام بتنفيذ برنامج تأهيلي لكي يستعد فنيا وبدنيا للعودة للمشاركة مع الأهلي".

وصرح "ناصر ماهر تواجد في رحلات الأهلي الأفريقية الأخيرة، وكان يتدرب خلال فترة التوقف بشكل قوي لكي يستعيد مستواه فنيا وبدنيا بشكل سريع لدعم الفريق".

واختتم "اللاعب حاليا ينتظر فقط قرار موسيماني الخاص بإشراكه في المباريات، وفقا لاحتياجات الفريق، ولا يعاني من أي مشاكل طبية".

ويستعد الأهلي لملاقاة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وصيفا للمجموعة الأولى وخلف سيمبا المتصدر دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.