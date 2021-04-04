مصدر بالأهلي لمصراوي: سيناريوهان أمام الأهلي لتحديد خليفة مرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، عدة سيناريوهات لحسم خليفة محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للنادي.

ووجه الأهلي الشكر للعميد محمد مرجان علي الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، حيث رفضت الإدارة استمراره في منصبع بعد توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة إستادات الوطنية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك معضلة حقيقة في التفكير لتعيين مدير تنفيذي جديد حالياً لعدة أسباب علي رأسها قصر الفترة الزمنية حيث أن الإنتخابات الجديدة لمجلس الإدارة ستكون في نوفمبر المقبل".

وأضاف: "من الصعب طرح مسابقة لإختيار مدير تنفيذي حاليا خاصة أن ذلك سيحتاج إلي فترة زمنية تتراوح ما بين 4-6 أسابيع وبالتالي سيكون مدة المدير التنفيذي وقتها قرابة الـ5 شهور وهو غير منطقي بالمرة، لأنه من المعروف حين يتم إنتخاب مجلس إدارة جديد سيقيم الإدارة التنفيذية وقتها".

وتابع المصدر حديثه: "هذا السيناريو يبدو بعيداً وليس هناك سوي أمرين أحدهما هو إبقاء الوضع علي ما هو عليه حيث يقوم إبراهيم الكفراوي عضو المجلس بالإشراف علي الجهاز التنفيذي ومراقبة عمل مديري مقري الجزيرة ومدينة نصر وفرع الشيخ زايد".

وأتم: "أما السيناريو الأخير، فهو تكليف شخص من داخل النادي يعرف منظومة العمل بدقة متناهية ، للقيام بأعمال المدير التنفيذي في الشهور الــ6 المقبلة".