مُحدث | بث مباشر مباريات اليوم الأحد..النتائج والمواعيد والقنوات الناقلة

نقدم لكم بث مباشر مباريات اليوم الأحد، النتائج والمواعيد والقنوات الناقلة، لجميع بطولات كرة القدم حول العالم وفي الوطن العربي ومنطقة شمال أفريقيا.

تقام من بعد عصر اليوم الأحد 4-4-2021 ما مجموعه 8 مباريات في الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وستكون مباراة النجم الساحلي والصفاقسي التونسيان الأهم بين جميع المواجهات.

ومن سوء حظ عشاق كرة القدم في الوطن العربي، ستقام مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في نفس موعد مباراة القمة المغربية المصرية بين الرجاء البيضاوي وبيراميدز والمقرر لها على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء عند الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا نامونجو التنزاني ونكانا الزامبي.

وتُستكمل لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بأربع مباريات، أهمهم بين مانشستر يونايتد وبرايتون في ختام مباريات اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، وستقام بالتزامن مع قمة الدوري الاسباني بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد على ملعب سانشيز بزخوان ضمن الجولة 29، لكنها ستبدأ بعد نصف ساعة من بدء لقاء اليونايتد وبرايتون،

كما ستقام مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس ملك السعودية) بدءًا من الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش بلقاء التعاون والفتح، وستليها مباراة النصر والفيصلي.

يمكنك تحديث هذه الصفحة على مدار اليوم وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي للتعرف على جميع النتائج.

مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية ( دور المجموعات – الجولة 3)

نابسا ستارز – كوتون سبورت ، الساعة 13:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3.

نامونجو – نكانا ، الساعة 13:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 5

إنييمبا – وفاق سطيف ، الساعة 13:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4

الرجاء البيضاوي – بيراميدز ، الساعة 16:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3 والرياضية المغربية.

جراف دي داكار – ساليتاس ، الساعة 16:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2

النجم الساحلي – الصفاقسي ، الساعة 16:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4

نهضة بركان – شبيبة القبائل ، الساعة 19:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4 والرياضية المغربية

الأهلي بنغازي – أورلاندو بيراتس ، الساعة 16:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3

مباريات اليوم في الدوري الانجليزي ( الجولة 30)

ساوثامبتون – بيرنلي ، الساعة 10:59 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2

نيوكاسل يونايتد – توتنهام هوتسبير، الساعة 13:05 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1 وسكاي سبورتس البريطانية

أستون فيلا – فولهام، الساعة 15:30 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1

مانشستر يونايتد – برايتون ، الساعة 18:30 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2 وسكاي سبورتس البريطانية

مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين ( كأس ملك السعودية – نصف النهائي )

التعاون – الفتح ، الساعة 16:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: الرياضية السعودية 2

النصر – الفيصلي، الساعة 18:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: الرياضية السعودية 1

مباريات اليوم في الدوري الاسباني ( الجولة 29)

ديبورتيفو آلافيس – سلتا فيجو، الساعة 10:59 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1

إلتشي – ريال بيتيس، الساعة 14:14 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1

قادش – فالنسيا، الساعة 16:30 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1

إشبيلية – أتلتيكو مدريد، الساعة 19:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1

مباريات اليوم في الدوري الالماني ( الجولة 27)

شتوتجارت – فيردر بريمن ، الساعة 13:30 جرينيتش ، القنوات الناقلة: كانال بلوس 2 البولندية وبين سبورت الفرنسية 5 ماكس وسكاي سبورت بوندسليجا 1.

يونيون برلين – هيرتا برلين، الساعة 16:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: سبورت 2 المجرية وبين سبورت الفرنسية 5 ماكس وسكاي سبورت بوندسليجا 1 وBT سبورت 1 البريطانية.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي ( الجولة 31)

أنجيه 1-1 مونبلييه ، الساعة 11:00 جرينيتش (انتهت)

بوردو – ستراسبورج ، الساعة 13:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بين سبورت 3

ستاد ريمس – رين ، الساعة 13:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بين سبورت 2

نانت – نيس ، الساعة 13:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بين سبورت 2 بريميم

لوريان – ستاد بريست 29، الساعة 13:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بين سبورت 1 اكسترا

نيم أولمبيك – سانت إيتيان ، الساعة 15:05 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بين سبورت 2

مارسيليا – ديجون، الساعة 19:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بين سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري التركي ( الجولة 32)

إيرزوروم سبور – قونيا سبور

أنقرة غوجو – أنطاليا سبور

ألانياسبور – جينتشلاربيرليجي

اسطنبول باشاك شهير – يني ملطية سبور

قاسم باشا – بيشكتاش ، الساعة 16:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: بين سبورت فرنسا 5 ماس وبين سبورتس 1 تركيا.

مباريات اليوم في دوري السوبر اليوناني ( الجولة 2)

باناثينايكوس – باوك سالونيكا

آريس سالونيكا – أستيراس تريبوليس

أيك أثينا – أولمبياكوس ، الساعة 16:30 جرينيتش ، القنوات الناقلة: نوفا سبورتس 1.

مباريات اليوم في الدوري التونسي ( الجولة 22)

النادي الأفريقي – مستقبل سليمان ، الساعة 13:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: القناة الأولى التونسية

الأولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري ، الساعة 13:00 جرينيتش

اتحاد تطاوين – نجم المتلوي ، الساعة 13:00 جرينيتش

مباريات اليوم في الدوري المغربي ( الجولة 10)

المغرب الفاسي – الفتح الرباطي، الساعة 14:00 جرينيتش ، القنوات الناقلة: القناة الرياضية المغربية.

مباريات اليوم في كأس سوريا ( ربع النهائي )

الشرطة – جبلة ، الساعة 12:00 جرينيتش