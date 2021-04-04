الامارات | الزمالك يتسبب في استقالة مدرب مولودية الجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسبب في استقالة مدرب مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت تقارير إخبارية أن عبد القادر عمراني، المدير الفني لنادي مولودية الجزائر استقال من منصبه على خلفية خسارة الفريق أمام ضيفه الزمالك المصري صفر/ 2 أمس السبت، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ولم يعلق مولودية الجزائر حتى الآن على هذا الخبر الذي تداولته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وتعرض عمراني، لانتقادات واسعة بعد خسارة مولودية الجزائر أمام الزمالك، بسبب الأداء السيء للفريق الذي كان بحاجة لنقطة واحدة للتأهل لدور الثمانية بالبطولة.

وعُين عمراني، مدربا جديدا لمولودية الجزائر، في شباط/فبراير الماضي خلفا لنبيل نغيز، الذي انفصل عن الفريق بالتراضي، لكن أصوات تعالت بضرورة إقالته بسبب النتائج المتواضعة التي سجلها الفريق في عهده.

ولم يحقق مولودية الجزائر تحت قيادة عمراني سوى فوز واحد من مجموع 5 مباريات في مسابقة الدوري المحلي مقابل فوزين في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا من أصل خمس مباريات أيضا.

ولا زال مولودية الجزائر في سباق التأهل لدور الثماني بالبطولة الأفريقية حيث يكفيه التعادل في المباراة الأخيرة أمام مضيفه الترجي الرياضي التونسي المتأهل سلفا لتحقيق هذا الهدف.

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