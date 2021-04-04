الامارات | أمرابط بديلا لمارتينيز في قائمة النصر السعودي الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن أمرابط بديلا لمارتينيز في قائمة النصر السعودي الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نادي النصر السعودي يسعى لوضع اسم المغربي نور الدين أمرابط، في قائمته الآسيوية بديلا عن الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط أونلاين"، اليوم الأحد : "تأكد غياب مارتينيز عن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعدما أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها، معاناته من تمدد في الوتر الخلفي للركبة، ويحتاج معه للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح ما بين 5 أسابيع إلى 6 أسابيع".

وأوضحت، أنه من المتوقع أن يتم استبدال مارتينيز في قائمة الفريق الآسيوية، بالمغربي نور الدين أمرابط، إلى جانب جونز وحمد الله وبيتروس.

ويحق لكل فريق مشارك في بطولة دوري أبطال آسيا، ضم 4 لاعبين أجانب لقائمة الفريق، حسب قواعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان اللاعب طلب من الإدارة السفر إلى بلاده، للاطمئنان على إصابته، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية".

وتستضيف السعودية منافسات المجموعتين الأولى والرابعة في الرياض، على أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، وتقام مباريات المجموعة الثانية في مدينة الشارقة الإماراتية.

ويستضيف النصر بمجموعته الرابعة السد القطري، الوحدات الأردني والفائز من مباراة (فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي).

بينما تضم المجموعة الأولى الهلال السعودي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، الفائز من مباراة الغرافة القطري وآجمك من أوزبكستان، واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

وتستضيف مدينة جدة مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم الأهلي السعودي، الدحيل القطري، الشرطة العراقي، واستقلال طهران الإيراني.

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