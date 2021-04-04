شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: بواليا غير مقنع.. والأهلي يحتاج 3 صفقات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي الأسبق، أن الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ظهر بمستوى سيئ للغاية خلال مباراة المريخ السوداني.
وكان الأهلي تعادل مع المريخ بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
وقال شريف عبد المنعم في تصريحات إذاعية: «الأهلي ظهر بمستوى سيئ للغاية في مباراة المريخ السوداني، وفرط في صدارة المجموعة بسبب هذا التعادل».
وأضاف: «أرفض محاسبة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي بالقطعة، خاصة أنه حقق إنجازات كبيرة مع الفريق الأحمر، حيث قاده للفوز بلقب دوري الأبطال وبرونزية مونديال الأندية».
وأشار:"الأهلي تأثر بشكل كبير بغياب الظهير الأيسر التونسي علي معلول، والذي يعتبر نصف قوة الفريق".
وأردف: " الكونغولي والتر بواليا، غير مقنع، فهو لا يمتلك شخصية الأهلي"، مشيرا : "أرى أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع ثلاث صفقات في مراكز الظهير الأيمن والظهير الأيسر وصانع الألعاب خلال الفترة القادمة، في ظل عدم وجود بدائل في هذه المراكز".
يذكر أن الأهلي تأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط بفارق 5 نقاط عن سيمبا التزاني صاحب الصدارة.
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