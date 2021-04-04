شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: بواليا غير مقنع.. والأهلي يحتاج 3 صفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي الأسبق، أن الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ظهر بمستوى سيئ للغاية خلال مباراة المريخ السوداني.

وكان الأهلي تعادل مع المريخ بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال شريف عبد المنعم في تصريحات إذاعية: «الأهلي ظهر بمستوى سيئ للغاية في مباراة المريخ السوداني، وفرط في صدارة المجموعة بسبب هذا التعادل».

وأضاف: «أرفض محاسبة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي بالقطعة، خاصة أنه حقق إنجازات كبيرة مع الفريق الأحمر، حيث قاده للفوز بلقب دوري الأبطال وبرونزية مونديال الأندية».

وأشار:"الأهلي تأثر بشكل كبير بغياب الظهير الأيسر التونسي علي معلول، والذي يعتبر نصف قوة الفريق".

وأردف: " الكونغولي والتر بواليا، غير مقنع، فهو لا يمتلك شخصية الأهلي"، مشيرا : "أرى أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع ثلاث صفقات في مراكز الظهير الأيمن والظهير الأيسر وصانع الألعاب خلال الفترة القادمة، في ظل عدم وجود بدائل في هذه المراكز".

يذكر أن الأهلي تأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط بفارق 5 نقاط عن سيمبا التزاني صاحب الصدارة.