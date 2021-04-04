بعد فوز الزمالك على المولودية.. كارتيرون يؤكد تفوقه على الفرق الجزائرية

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز الزمالك على المولودية.. كارتيرون يؤكد تفوقه على الفرق الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برهن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفوقه أمام الفرق الجزائرية، وذلك بعدما قاد الزمالك للفوز على مضيفه فريق المولودية بهدفين دون رد في دوري أبطال أفريقيا.
وحافظ الزمالك على آماله في الصعود لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز خارج الأرض على حساب مولودية الجزائر.
وخاض كارتيرون في تاريخه التدريبي 7 مباريات أمام الفرق الجزائرية حقق خلالها الفوز في 5 مباريات والخسارة في مباراتين.
وخاض كارتيرون 4 مباريات أمام الأندية الجزائرية خلال فترة تدريب مازيمبي الكونغولي، واستطاع تحقيق الفوز في ثلاث منها وخسر مباراة واحدة.
وجاءت مواجهات كارتيرون أمام الفرق الجزائرية مع مازيمبي كالتالي:
خسر كارتيرون أمام وفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال 2014 بالجزائر بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين وخرج من البطولة.
وعاد كارتيرون وحقق لقب دوري الأبطال الإفريقي على حساب اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي نسخة 2015، بعدما فاز في الجزائر بهدفين مقابل هدف في المواجهة الثالثة، وجاءت المواجهة الرابعة لتؤكد الفوز من جديد حيث فاز بهدفين مقابل لاشيء في الكونغو وفاز باللقب الإفريقي.
وخلال فترة كارتيرون مع الأهلي واجه الأندية الجزائرية مرتين حيث تقابل مع وفاق سطيف من جديد، في نصف نهائي دوري الأبطال 2018.
فاز كارتيرون في المباراة الأولى بالقاهرة بهدفين دون رد، ثم خسر بالثانية بهدفين مقابل هدف، ليصعد بالأهلي لنهائي البطولة.
ثم جاءت آخر مواجهات كارتيرون أمام الفرق الجزائرية بقيادة الزمالك للفوز على مولودية الجزائر، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد بملعب 5 جويلية.
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