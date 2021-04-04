شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز الزمالك على المولودية.. كارتيرون يؤكد تفوقه على الفرق الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برهن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفوقه أمام الفرق الجزائرية، وذلك بعدما قاد الزمالك للفوز على مضيفه فريق المولودية بهدفين دون رد في دوري أبطال أفريقيا.

وحافظ الزمالك على آماله في الصعود لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز خارج الأرض على حساب مولودية الجزائر.

وخاض كارتيرون في تاريخه التدريبي 7 مباريات أمام الفرق الجزائرية حقق خلالها الفوز في 5 مباريات والخسارة في مباراتين.

وخاض كارتيرون 4 مباريات أمام الأندية الجزائرية خلال فترة تدريب مازيمبي الكونغولي، واستطاع تحقيق الفوز في ثلاث منها وخسر مباراة واحدة.

وجاءت مواجهات كارتيرون أمام الفرق الجزائرية مع مازيمبي كالتالي:

خسر كارتيرون أمام وفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال 2014 بالجزائر بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين وخرج من البطولة.

وعاد كارتيرون وحقق لقب دوري الأبطال الإفريقي على حساب اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي نسخة 2015، بعدما فاز في الجزائر بهدفين مقابل هدف في المواجهة الثالثة، وجاءت المواجهة الرابعة لتؤكد الفوز من جديد حيث فاز بهدفين مقابل لاشيء في الكونغو وفاز باللقب الإفريقي.

وخلال فترة كارتيرون مع الأهلي واجه الأندية الجزائرية مرتين حيث تقابل مع وفاق سطيف من جديد، في نصف نهائي دوري الأبطال 2018.

فاز كارتيرون في المباراة الأولى بالقاهرة بهدفين دون رد، ثم خسر بالثانية بهدفين مقابل هدف، ليصعد بالأهلي لنهائي البطولة.

ثم جاءت آخر مواجهات كارتيرون أمام الفرق الجزائرية بقيادة الزمالك للفوز على مولودية الجزائر، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد بملعب 5 جويلية.