شكرا لقرائتكم خبر عن كين يقود توتنهام أمام نيوكاسل.. وجاريث بيل على «الدكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك، اليوم الأحد، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز السابع برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الـ17 برصيد 28 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل (1-1)، بعدما تقدم لوكاس مورا، قبل أن يتعادل كاليوم ويلسون من علامة الجزاء.

وفيما يلي تشكيل توتنهام:

«لوريس- تانجانجا- سانشيز- رودون- ريجيلون- هويبرج- لو سيلو- ندومبلي- لوكاس- كين- فينيسيوس».

وجاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

«دوبرافكا- ميرفي- كرافث- لاسيليس- دوميت- ريتشي- شيلفي- لونجستاف- ألميرون- جويلنتون- جايل».