شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي .. كهربا يشارك في التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مران الأهلي: كهربا يشارك في التدريبات الجماعية
شارك محمود كهربا، لاعب فريق الاهلي الأول لكرة القدم، انتظم في تدريبات الكرة الجماعية ظهر اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني.
وكان الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالاهلي قد أعلن قبل السفر إلى السودان، انتظام اللاعب في المران الجماعي بداية من اليوم، بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني، وبعد اعتذار اللاعب بشكل رسمي لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين.
واستأنف الاهلي تدريباته اليوم، بعد العودة أمس من السودان عقب خوض مباراة المريخ.
وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتنتظره مواجهة أمام أحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى، والأندية هي الترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.
وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأهلي الأول لكرة القدم، إن الأهلي خاض مباراة قوية أمام المريخ السوداني شهدت تسجيل ٤ أهداف بواقع هدفين لكل فريق.
وأضاف: «المباراة جاءت مفتوحة من الفريقين كما كنت أتوقع، وشهدت العديد من الفرص الضائعة التي لو أحسن لاعبونا استغلالها لتغيرت نتيجة اللقاء تمامًا، وإن كان التعادل عادلًا بالنسبة للفريقين وفقًا لأحداث المباراة».
وأشار مدرب الأهلي إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، ولهذا تم إجراء أكثر من تبديل في الشوط الثاني والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.
وأضاف: «كنت أعلم أن المباراة لم تنته بعد الشوط الأول، وأثق في قدرة اللاعبين على العودة، والأداء الذي قدمه الفريق في لقاء اليوم يحدث في كرة القدم بشكل عام، ورغم الخسارة أمام سيمبا فإننا تغلبنا على فيتا كلوب، وتعادلنا مع المريخ، وحققنا هدفنا وتأهلنا، ولا أحد يمكنه أن يتوقع بطل المسابقة بناء على الأداء، ولا أحد ممن تأهلوا على رأس مجموعتهم يتمنى مواجهة الأهلي».
واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي فريق كبير ويملك ٩ بطولات أفريقية، وتأهل اليوم إلى دور الثمانية رغم التعادل، ليواصل مسيرته في مشوار الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا.
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