شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. علي معلول يعود للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالناديالأهلي إلى القاهرة، وتواجد اليوم في «الجيم» بملعب التتش بالجزيرة؛ لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

واطمأن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على حالة اللاعب خلال جلسة معه بعد عودته من بلاده؛ لاستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي داخل النادي.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم، دون الحصول على راحة سلبية عقب العودة من السودان أمس، بعد خوض مباراة المريخ في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتنتظره مواجهة أمام أحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى، والأندية هي الترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.

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