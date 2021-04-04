شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدرب مولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «البلاد» الجزائرية، أن عبدالقادر عمراني، المدير الفنى لنادى مولودية الجزائر، تقدم باستقالته لإدارة النادى بعد الخسارة أمام الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 في المباراة المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله في التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقالت الصحيفة، إن عمراني عقد اجتماعا بمسؤولي مولودية الجزائر اليوم، وأخطرهم بقرار الاستقالة من تدريب الفريق، رغبة منه في إفساح المجال أمام مدرب جديد قادر على تقديم الدفع المطلوب للفريق.