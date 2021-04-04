شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب الشباب المحترف فى كلوب أمريكا: بحب الأهلي والزمالك وهدفى البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارتن شحاتة، لاعب منتخب الشباب المحترف فى كلوب أمريكا المكسيكي، عن بداية مشواره مع الساحرة المستديرة ورحلة احترافه فى فريقه المكسيكي، وقال شحاتة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "ولدت فى مصر وانتقلت لأمريكا فى سن 10 سنوات، وبدأت مع فريق صغير بالدرجة الثانية، ثم انتقلت لواشنطن بريمير، وكان فى الدرجة الأولى ولعبت معه حتى 18 سنة وحصلت على كأس ودورى الولاية، بعد ذلك لعبت على مستوى عالمي".

وأضاف شحاتة، "بعد عودتى من معسكر المنتخب فى مصر، مسئولو كلوب أمريكا شاهدونى وتحدثوا معي، انضممت لمعسكرين فى المنتخب واحد فى 2019، وآخر فى 2020، وكنت أتواصل مع ربيع ياسين وعبد الستار صبري، والمعسكران كانا فى القاهرة.

وتابع شحاتة، "مازالت أتواصل مع لاعبى المنتخب وتعرفت عليهم خلال معسكر المنتخب، وكنا نخوض تدريبات أونلاين مع المنتخب بسبب فترة توقف كورونا ومنع السفر". واختتم قائلا، "فكرت فى اللعب بالدورى المصرى وأتابعه، ولا أمانع فى اللعب للأهلى والزمالك ولا أميل لأحدهما عن الآخر، وأحلم فى اللعب بالدورى الإنجليزى أو الإسباني، والدورى المكسيكى يساعد على ذلك".