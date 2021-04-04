شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد العزيز: الزمالك محتاج مهاجم.. والجزيري ومروان لم يعوضا الأناكوندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عبد العزيز، مدرب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض أظهر شخصيته الحقيقية فى مباراة مولودية الجزائر أمس والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين فى الجزائر لينعش حظوظه فى التأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الزمالك أظهر شخصيته الحقيقية أمام المولودية، واللاعبون تمركزوا بأفضل شكل فى الدفاع والهجوم، وكان هناك اختلاف تنظيمى وتكتيكى كبير فى لقاء الأمس عن مباراة الترجى الماضية، وفترة التوقف ساعدت الفريق فى تصحيح الأخطاء.

وأضاف مدرب الزمالك السابق، كارتيرون من المدربين الأذكياء جداً ويتابع الفرق التى ينافسها ويدرسها بشكل جيد ويختار أسلوب اللعب المناسب لمواجهتها، سواء كان فريقا صغيرا أو كبيرا، وهو ليس متحفظا ويميل للعب على المرتدات، ولكنه يحب تنظيم الخطوط، ويحضر سيناريوهات للمباريات ولديه لاعبون على مستوى عال وقادرون على خلق الفرص مثل ساسى وبن شرقى وأوباما وزيزو وأسامة فيصل وشيكابالا.

وأشار عبد العزيز إلى أن مصطفى محمد لاعب كبير ورحيله أثر على الزمالك لأنه محطة قوية، مؤكدا أن مروان حمدى والجزيرى لم يعوضا رحيل الأناكوندا عن الزمالك، وكان يجب توفير بديل على نفس المستوى لأننا ننافس على بطولات، لم يكن لدينا عقم تهديفى، ولكن طريقة اللعب تغيرت بالكامل بسبب رحيل مصطفى محمد.

واختتم عبد العزيز قائلا، "كارتيرون لعب من قبل بطريقة المهاجم الوهمى ولكنه كان يعتمد دائماً على مصطفى محمد، ويجب التعاقد مع مهاجم بنفس مواصفاته، لكى يكون لدينا فريق متكامل، سيف ومروان لاعبان جيدان لكنهما ليسا بنفس مواصفات مصطفى محمد.