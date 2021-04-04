شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبدأ الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزانى بمحاضرة 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم، الأحد، وشهدت الجلسة التى استمرت قرابة الـ15 دقيقة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيمبا التنزانى المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلى تدريباته اليوم بعد العودة أمس من السودان عقب خوض مباراة المريخ، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ليحجز الأهلى بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التى يحمل لقبها.

من ناحية أخرى، أكد بيتسو موسيماني أن فريقه خاض مباراة قوية أمام المريخ السودانى شهدت تسجيل 4 أهداف بواقع هدفين لكل فريق، وأضاف موسيمانى، «المباراة كانت مفتوحة من الفريقين، كما كنت أتوقع، وشهدت العديد من الفرص الضائعة التى لو أحسن لاعبونا استغلالها لتغيرت نتيجة اللقاء تمامًا، وإن كان التعادل عادلًا بالنسبة للفريقين وفقًا لأحداث المباراة».

وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، لذا تم إجراء أكثر من تبديل فى الشوط الثانى والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.

وأضاف موسيمانى، «كنت أعلم أن المباراة لم تنته بعد الشوط الأول، وأثق فى قدرة اللاعبين على العودة، والأداء الذى قدمه الفريق فى لقاء اليوم يحدث فى كرة القدم بشكل عام، ورغم الخسارة أمام سيمبا فإننا تغلبنا على فيتا كلوب، وتعادلنا مع المريخ، وحققنا هدفنا وتأهلنا، ولا أحد يمكنه أن يتوقع بطل المسابقة بناءً على الأداء، ولا أحد ممن تأهلوا على رأس مجموعتهم يتمنى مواجهة الأهلي».

واختتم موسيمانى تصريحاته مؤكدًا أن الأهلى فريق كبير ويملك 9 بطولات أفريقية، وتأهل اليوم إلى دور الثمانية رغم التعادل، ليواصل مسيرته فى مشوار الحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا.