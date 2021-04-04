شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: خايف على الأهلى من مواجهة صن داونز.. وجيل الشناوى مش شرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الجيل الحالى للمارد الأحمر ليس شرساً خارج أرضه، وأنه يتمنى أن يلاقى الأهلى فرق شمال أفريقيا فى دور الثمانية، وأن يبتعد عن طريق صن دوانز بطل جنوب أفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين فى برنامجه "الحريف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "جيل الأهلى الحالى ليس شرساً خارج أرضه مثل جيلنا أو جيل بركات ومتعب، ومن حسن حظهم أنهم لعبوا كأس العالم للأندية فى قطر فى أجواء مشابهة لمصر بعكس لو أقيمت البطولة فى اليابان كانت النتائج هتكون صعبة".

وأضاف وليد صلاح الدين، "فوجئت بمستوى الأهلى فى الشوط الأول أمام المريخ السودانى، مستوى صعب للغاية قولت هنخسر خمسة بالشكل ده، لولا ستر ربنا وضياع ركلة الجزاء ومن ثما القدرة على التعادل فى الأوقات القاتلة".

وتابع نجم الأهلى السابق، "مش خايف على الأهلى لو وقع فى مواجهة شمال أفريقيا الترجى التونسى أو الوداد المغربى أو أى فريق لأن فرق شمال أفريقيا خسرت نصف قوتها بغياب الحضور الجماهيرى وهنا يصبح الأهلى الأقوى طالما وجد ملعب جيد وأجواء تشبه مصر".

وأضاف وليد صلاح الدين، "أتمنى أن يقع الأهلى فى مواجهة فرق شمال أفريقيا بدور الثمانية، وأن يبتعد عن طريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا حتى لا يجد المارد الأحمر صعوبة فى استكمال مشواره الافريقى للحفاظ على اللقب".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته فى الواحدة ظهر اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى يوم الجمعة المقبل، بالقاهرة، فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى وصلت مطار القاهرة مساء أمس السبت، بعد أداء مباراة المريخ السودانى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.