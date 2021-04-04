شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يشكر "استادات" بعد تطوير ملعبه وينتظر وصول عربات الفار قبل لقاء إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، جاهزية استاد أسوان لاستضافة المباريات المرتقبة لأبناء الجنوب فى الدورى العام بنسبة مائة فى المائة، وقال أمين، الملعب جاهز بنسبة مائة فى المائة وشركة استادات طورته كثيرا وهذا أمر يجب أن نشكرهم عليه، وبالتنسيق مع اتحاد الكرة عربة الفار ستتحرك اليوم من القاهرة لتصل إلينا قبل مباراة إنبي".

وأضاف عضو مجلس أسوان، فترة التوقف كانت مفيدة جدا لنا خاصة بعد الخسارة من سموحة بخماسية وكانت هناك حالة إحباط، أخرجنا اللاعبين من الحالة السيئة وكلنا تصميم على حصد الثلاث نقاط أمام إنبي، حصدنا 17 نقطة فى الدور الأول ونتمنى أن نحقق نفس النتائج الإيجابية في الدور الثاني، وعودتنا لأسوان ستشكل نقطة حاسمة فى بقائنا بالدوري.

ويتابع مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، أخر تجهيزات ملعب زهرة الجنوب وغرف خلع الملابس بالإستاد، وذلك استعداداً لخوض مباراة إنبي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، في أول مباراة تقام على ملعب زهرة الجنوب منذ لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

من جانبها، حرصت جماهير أسوان على تحفيز لاعبي الفريق بعد عودتهم للتدريبات على استاد أسوان لأول مرة منذ مارس 2020، حيث كان توقف النشاط الرياضي بالموسم الماضي بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، ومنذ ذلك التاريخ خاض أسوان جميع مبارياته بالقاهرة نظراً لتلاحم المباريات وعدم وجود مسافة زمنية كافية للسفر والخضوع للمسحات.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 21 هدفا.