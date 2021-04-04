شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الأهلى لعب 3 مباريات سيئة بدور المجموعات الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر ضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، طريقة أداء المارد الأحمر فى ثلاث مباريات بدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، وقال ضياء السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "معرفش ليه لاعبى الأهلى مصرون على تصدير القلق للجمهور، ليه بيلعبوا ثلاث مباريات سيئة السمعة فى دور المجموعات أمام سيمبا وفيتا كلوب والمريخ السودانى، ليه يخلوا الفرق تتجرأ عليهم".

وأضاف ضياء السيد، "الأداء دمه تقيل واللاعيبة مستواهم متراجع بصورة كبيرة، بنلعب على بطولة فمينفعش أداء اللاعبين يبقى مباراتين حلو وواحدة وحش، لازم على الأقل تستمر 10 مباريات حلو ومفيهاش حاجة لما تلعب مباراة بعدهم بأداء متوسط إنما التباين ده غير مفهوم".

وعن الزمالك قال ضياء السيد، "لاعبى الزمالك عرفوا الآن أنهم أفضل فريق فى المجموعة، هما اللى حطوا نفسهم فى الموقف ده ومتأكد أن الترجى هيلعب بفير بلاى فهو فريق عريق ويلعب لاسمه وتاريخه، بس الزمالك يكسب ويكمل ويندم على اللى ضيعه بإيده ولازم هيستنى نتيجة غيره تحدد مصيره للأسف".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته فى الواحدة ظهر اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى يوم الجمعة المقبل، بالقاهرة، فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.