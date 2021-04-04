شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه يصل الاتحاد السكندرى عائدا من بلاده.. وجلسة خاصة مع حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندرى، إلى الإسكندرية اليوم قادما من كوت ديفوار عقب حضوره مراسم العزاء فى عائلته، وانضم اللاعب فور الوصول إلى تدريبات زعيم الثغر استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا بالدورى. وعقد حسام حسن المدير الفنى للاتحاد جلسة خاصة مع سيسيه لتجهيزه نفسياً، ومناقشة فرص ودخوله معسكر الفريق اليوم قبل مواجهة ذئاب الجبل غدا .

ويعد رزاق سيسيه من الركائز الأساسية والقوة الضاربة لفريق الاتحاد السكندرى التى يعتمد عليهم العميد فى تحقيق الفوز غدا والزحف نحو المربع الذهبى للدورى .

ومن جانبهم أخطر مسئولو نادى الزمالك الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري، بعودته للقلعة البيضاء بداية الموسم الجديد، والتمسك بوجوده فى قائمة الموسم المقبل، بعد قضائه المواسم الأخيرة معارا لصفوف زعيم الثغر.

وحصل مسئولو الزمالك على عقد رزاق سيسية للتأكد من سريان العقد للموسم المقبل، وليس بنهاية الموسم بعد الشائعة الأخيرة بانتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم، وتأكد مسئولو القلعة البيضاء من استمرار العقد كما تواصل بعض المسئولين داخل النادى مع اللاعب لأخطاره بالاستقرار على عودته وتفعيل عقد جديد يربط بين النادى واللاعب لمواسم مقبلة.