شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيى ذكرى التتويج بالسوبر الأفريقي لليد: مناسبة سعيدة لعشاق الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا نادي الزمالك ذكرى فوزه بالسوبر الأفريقي للمرة السادسة فى مثل هذا اليوم منذ عامين، وقال الحساب الرسمي للزمالك على "تويتر"، "ذكرى سعيدة لعشاق الملكي، وإن كانت مؤلمة للبعض، في مثل هذا اليوم، حصل فريق الزمالك لكرة اليد على السوبر الأفريقى السادس عام 2019".



حساب الزمالك على تويتر

فريق كرة اليد بنادى الزمالك نجح فى الحصول على النجمة الإفريقية السادسة بالسوبر الأفريقى بعدما توج بنسخة موسم 2019 على حساب الأهلى للعام الثانى على التوالى بنتيجة 38 /35 فى المغرب بالوقت الإضافى، وارتفع رصيد الزمالك الى 6 ألقاب سوبر ، حيث توج باللقب 5 مرات من قبل أعوام، 2002 , 2010 , 2012 , 2018 ، بينما توقف رصيد الأهلى عند اللقب الوحيد الذ حققه 2017 على حساب الزمالك.

ووقتها خلال الشوط الأول انتهت بنتيجة 13 /11 لصالح الفريق الأحمر ، حيث شهد اللقاء تفوق ملحوظ لحارس الأهلى محمد عصام الطيار خاصة فى الشوط الأول ، قبل أن يستعيد الزمالك المستوى فى الشوط الثانى فى ظل تألق اللاعب محمد رمضان "هتلر " و التونسى اسامة البوغنمى الذى يدعم اليد البيضاء فى هذه البطولة وأحمد الأحمر الذى تألق بقوة فى الوقت الاضافى ومعه الحارس محمود خليل "فلفل".

كما أن الوقت الإضافى الأول انتهى 31 /31 ليتم اللجوء إلى وقت اضافى ثان لتنتهى المباراة لصالح الأبيض ، وشارك الزمالك في السوبر الأفريقي بصفته حامل لقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، بينما خاض الأهلي اللقاء بصفته حامل لقب أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.