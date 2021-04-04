شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تنهى أزمة مسحات كورونا للفريق قبل مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادى اتفق مع جامعة أسوان على توليها مسئولية إجراء المسحات الطبية لأبناء الجنوب قبل المباريات الرسمية فى الدوري العام، بعدما أصبحت الأندية مطالبة بتحمل النفقات الخاصة بإجراء المسحات.

وقال أمين فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الفريق مكتمل الصفوف قبل مباراة إنبي باستثناء ثنائى الفريق المصابين بكورونا قبل 3 أسابيع وهما حالياً يخضعان لفترة نقاهة، موضحا أنه كانت هناك أزمة فى إجراء مسحات كورونا ورئيس جامعة أسوان سيقوم بهذه المسحات قبل المباريات الرسمية.

ويعكف الجهاز الفني لفريق أسوان على دراسة المباريات السابقة لفريق إنبي بالدوري العام قبل فترة التوقف الدولي، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين الثلاثاء المقبل على استاد أسوان بعد غياب المباريات عن ملعب زهرة الجنوب لمدة 428 يوماً منذ ظهور فيروس كورونا.

ويراجع علاء عبد العال مدرب أسوان مباريات إنبي السابقة، وخاصة مباراة المصري الأخيرة، التي جمعت الفريقين قبل التوقف الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لمثله، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في زعيم الأندية البترولية.

ويتابع مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، آخر تجهيزات ملعب الفريق وغرف خلع الملابس بالاستاد، استعداداً لخوض مباراة إنبي المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، في أول مباراة تقام على ملعب زهرة الجنوب منذ لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

من جانبها، حرصت جماهير أسوان على تحفيز لاعبي الفريق بعد عودتهم للتدريبات على استاد أسوان لأول مرة منذ مارس 2020، حيث كان توقف النشاط الرياضي بالموسم الماضي بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، ومنذ ذلك التاريخ خاض أسوان جميع مبارياته بالقاهرة نظراً لتلاحم المباريات وعدم وجود مسافة زمنية كافية للسفر والخضوع للمسحات.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 21 هدفا.