شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتراض وحديث غير لائق مع كارتيرون سبب إيقاف إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر فى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، السبب الذى أدى لاتخاذ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى قرارًا بإيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ لما بدر منه فى مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر.

وقال المصدر، إن إمام عاشور كان مستاءً من عدم المشاركة أساسيًا فى مواجهة مولودية الجزائر، وعندما طلب منه كارتيرون إجراء عمليات الإحماء فى الشوط الثانى من المباراة، رفض اللاعب تنفيذ القرار، ليضطر المدير الفنى للاعتماد على عبد الله جمعة ونزوله بدلاً من شيكابالا فى الدقيقة 60.

وأضاف المصدر أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل تحدث إمام عاشور بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفنى فى غرف خلع الملابس عقب انتهاء المباراة، ما دفع كارتيرون لاتخاذ عقوبة الإيقاف ضد اللاعب مع خوض تدريباته مع فريق الشباب.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.