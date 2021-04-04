شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: موسيمانى برىء من كوارث مباراة المريخ.. وبواليا لا يليق بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد المنعم، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر ليس مسئولا عن الأداء الهزيل لفريقه فى مباراة المريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا، وقال شريف عبد المنعم فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مصدوم من أداء الأهلى أمام المريخ، لازم اللاعبين يقعدوا مع بعض ويلموا شمل الفريق ويقولوا لبعض اللى حصل مش هيتكرر تانى لو عايزين البطولة".

وأضاف شريف عبد المنعم، "موسيمانى مالوش علاقة بالأداء السيئ من أغلب اللاعبين كلهم كانوا خارج الفورمة، بعكس المدرب عمل تغييرات ورجعنا للتعادل بعد الخسارة بهدفين".

وشدد نجم الأهلى السابق على أن "بواليا لا يليق بالأهلى، عايز يلعب بجانبه 2 مهاجمين عشان تجيله مقشرة خالص يحطها، إنما مروان محسن أفضل منه بكثير بيهد المدافعين ويعافر ويقدر يخطف برجله وبدماغه عشان كده كل مدربى الأهلى يلاعبوه باستمرار إنما والتر بواليا مش قناص مع أنه جاى وهو هداف فرقته ".

وتابع شريف عبد المنعم، "الأهلى محتاج يتعاقد مع ظهير أيسر عشان يهرب من التأثر بغياب على معلول وعشان نبطل نودى أيمن أشرف كل شوية فى حتة، ولازم صانع ألعاب مش هنفضل دايسين على قفشة بس، وكمان محتاجين ظهير أيمن عشان محمد هانى بيلعب لوحده فى الأهلى والمنتخب، ولازم نشوف مهاجم يخلص الفرص".