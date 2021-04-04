شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسجل أول انتصاراته بالجزائر على حساب المولودية بعد 3 تعادلات وخسارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أول فوز فى الملاعب الجزائرية على حساب مولودية الجزائر بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما أمس، السبت، على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاء ترتيب المجموعة بعد هذا الفوز كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.

وفقا للموقع الرسمى: الزمالك سبق وخاض 5 مباريات على الملاعب الجزائرية، تلقى الخسارة في مباراتين منهم والتعادل فى ثلاث، ولم يحقق أى انتصار خارج ميدانه على حساب الأندية الجزائرية، ليصبح الفوز على المولودية أمس هو الأول للفارس الأبيض على أرض الخضر، ورصد موقع الزمالك الرسمى المواجهات التى خاضها الزمالك فى الجزائر..

-التقى الزمالك بجيت تيزي أوزو في نصف نهائي بطولة أفريقيا أبطال الدوري عام 1984 وخسر بالجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سجله إبراهيم يوسف.

-تعادل الزمالك أمام مولودية وهران بالجزائر في دور الثمانية ببطولة أفريقيا أبطال الدوري عام 1993، بهدف لكل فريق سجل للزمالك وقتها وليد معاذ.

-تعادل الزمالك أمام مولودية بجاية بالجزائر في إياب دور الـ 16 بدوري الأبطال الإفريقي بهدف لكل فريق سجل للأبيض وقتها أحمد حمودي.

-تلقى الزمالك الخسارة أمام اتحاد العاصمة بالجزائر في دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي 2017 بهدفين دون رد.

–تعادل الزمالك مع مضيفه نصر حسين داي في ختام مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية 2019 بدون أهداف.