شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سارة مكاوى لاعبة اليد: هوايتى الطبخ وبحب أسمع كاريوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سارة مكاوى" لاعبة كرة اليد فى النادى الأهلى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب و الدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الرسم و الطيخ.

السوشى والكوكيز.

Jason statham.

بحب أسمع كاريوكى.

رسامة.

لأ بتجاهل العنف.

لو لم أكن سارة لودت أن أكون سارة.



ساة مكاوى 1



سارة مكاوى 2

الكاجوال أكتر.

شخص رياضى أفضل .