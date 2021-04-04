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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سارة مكاوى لاعبة اليد: هوايتى الطبخ وبحب أسمع كاريوكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سارة مكاوى" لاعبة كرة اليد فى النادى الأهلى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب و الدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الرسم و الطيخ.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
السوشى والكوكيز.
من نجمك المفضل؟
Jason statham.
من مطربك المفضل؟
بحب أسمع كاريوكى.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
رسامة.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لأ بتجاهل العنف.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
لو لم أكن سارة لودت أن أكون سارة.
ساة مكاوى 1
سارة مكاوى 2
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟
الكاجوال أكتر.
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟
شخص رياضى أفضل .