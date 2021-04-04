شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز.. نجل ياسر إبراهيم يسجل هدفا فى مران الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي، الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، تواجد نجل ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر، وحرص بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على مداعبته بالكرة ليحرز نجل لاعب الفريق الأحمر هدفا فى الشبكة الصغيرة على ملعب التتش، وردد مع والده "أوووه أهلاوى".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الواحدة ظهر اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل، بالقاهرة، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت مطار القاهرة مساء أمس السبت، بعد أداء مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتوجهت بعثة الأهلي من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي، مباشرة لتستغرق رحلتها إلى القاهرة ساعتين ونصف عبر الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق إلى السودان.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق ليحجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.

فيما منح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اللاعبين راحة من التدريبات غدا الاثنين.

على صعيد متصل، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن فريقه لم يظهر بمستوى جيد أمام المريخ السوداني، مؤكدا أن الأهلي دخلم المباراة بشكل سيئ ولعب الشوط الأول بمستوى ضعيف وتأخر بهدفين وكان من الممكن أن تصل النتيجة إلى ثلاثة، ولكن اللاعبين دخلوا الشوط الثاني بشكل أفضل نسبيا واستطعواا تصحيح المسار وإدراك التعادل.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات.