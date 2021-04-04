شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة الجنوب سودانى: مرتاحين فى مصر وكأننا فى بلدنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البينو بول، وزير الرياضة الجنوب سودانى، بحسن الاستقبال منذ وصوله إلى مصر للمشاركة فى مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان تحت شعار من أجل السودان .

وقال البينو، خلال لقائه مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصرى، إنه سعيد بوجوده فى مصر قائلا، "أنا مبسوط إنى موجود هنا فى مصر، ومرتاحين وكأننا فى بلدنا بالظبط".

وأضاف وزير الرياضة الجنوب سودانى، أنه عندما أبلغوه بأن برنامجه فى القاهرة مدته 48 ساعة فقط قال إن الفترة غير كافية، متمنيا أن تستمر لمدة أسبوع .

ويلتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونظيره الجنوب السودانى الدكتور ألبينو بول بشباب مصر وجنوب السودان فى حوار مفتوح خلال فعاليات افتتاح مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان، والذى تنظمه الوزارة، بالإضافة إلى توقيع برتوكول تعاون بين الجانب المصرى والجنوب سودانى فى مجال الطلائع والشباب والرياضة .