شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتسلح بالأرقام القياسية قبل مواجهة الرجاء المغربى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق بيراميدز اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على الرجاء المغربى اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس فى كازابلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

ويتسلح بيراميدز أمام الرجاء بأرقامه القياسية، فمنذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الماضية، وخسارته اللقب فى المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى، خاض حتى الآن 22 مباراة فى البطولة الأفريقية لم يخسر سوى ثلاث مواجهات فقط، وهو ما يُشير إلى قوة الفريق السماوى.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الكاف طاقم تحكيم غيني لمباراة بيراميدز والرجاء المغربى بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري. ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.

وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، ثم فاز على نامونجو التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه ، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.