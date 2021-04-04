شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الرجاء.. رمضان صبحى وجون أنطوى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع نظيره الرجاء المغربى على ملعب محمد الخامس فى كازابلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي فى مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، ثم فاز على نامونجو التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي ، خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة ، وخط الهجوم: جون أنطوى.

ويتسلح بيراميدز أمام الرجاء بأرقامه القياسية فمنذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الماضية، وخسارته اللقب في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى، خاض حتى الأن 22 مباراة في البطولة الأفريقية لم يخسر سوى ثلاث مواجهات فقط، وهو ما يُشير إلى قوة الفريق السماوى.

يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط وبفارق الاهداف، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.