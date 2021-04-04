شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: أتمنى مواجهة الأهلى والترجى.. ومعزوم على الغداء بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى أسامة عرابى، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن يقع الترجى التونسى فى مواجهة المارد الأحمر بدور الثمانية بدورى الأبطال الأفريقى، وقال أسامة عرابى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحريف وليد صلاح الدين عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الأهلى لعب مباراة سيئة للغاية أمام المريخ السودانى وأفضل ما فيها أنها انتهت بالتعادل 2/2 بعد ضياع ركلة جزاء المريخ التى كانت نقطة تحول فى المباراة".

وأضاف أسامة عرابى، "شوفت لاعبى الأهلى بطريقة غريبة، أول مرة نشوف خط دفاع الفريق بالصورة دى خاصة بدر بانون وأيمن أشرف، وعموما أداء الأهلى خارج الأرض لا يبدو على ما يرام".

وتابع نجم الأهلى السابق، "أتمنى مواجهة بين الأهلى الترجى التونسى فى دور الثمانية، فهو الأقل فنياً من الفرق المتأهلة وبإمكان المارد الأحمر التفوق عليه والتأهل خاصة فى غياب جماهيره بتونس".

وعن الزمالك قال أسامة عرابى، "توقعت فوز الفارس الأبيض على المولودية، وأصحابى الزملكاوية عزمونى على الغداء انهارده عشان بشرتهم بالفوز، لازم الزمالك يكمل ويكسب تونجيث ويبقى توفيق الله فى التأهل، وفى حال صعود الزمالك ثانياً فى مجموعته سوف تكون مشكلة لكل الفرق وجود الأهلى والزمالك بالمركز الثانى لأن فرصهم أكبر فى التفوق على أوائل المجموعات الأخرى".