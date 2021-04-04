شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حشيش: غياب علي معلول خلخل دفاع وهجوم الأهلي والفريق محتاج وقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق، أن غياب علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي والذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، أثر بشكل ملحوظ على دفاع وهجوم الأهلي، وقال حشيش في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم: الأهلي دخل مباراة المريخ متأخراً، وهذا يظهر إذا ما قارنا الأداء بأداء الأهلي أمام فيتا كلوب، اللاعبين فقدوا التركيز والخطوط كانت متباعدة، ولأول مرة أرى دفاع الأهلي في أضعف حالاته خاصة ياسر إبراهيم وبدر بانون ورغم أنهما سجلا بعد ذلك لكنهما كانا سبب استقبال هدفين.

وأضاف: لا توجد حجة بسبب الإجهاد لأن ليس كل اللاعبين كانوا في المنتخب، ولكن بعض اللاعبين استسهلوا المباراة، والأهلي لم يحضر في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني حدث تغيير، ولو كان المريخ سجلوا ضربة الجزاء كان من الممكن أن تكون الخسارة تاريخية.

وتابع: النقطة الايجابية هي عودة الأهلي من الخسارة بهدفين إلى التعادل واللعب حتى الثانية الأخيرة، والعتاب عليهم هنا هو أنهم كانوا قادرين على اللعب من الدقيقة الأولى ولكنهم لم يفعلوا ذلك.

واستكمل: مباراة فيتا كلوب كانت نقطة تحول كنت أتمنى أن تستمر ولكن يجب أن نتعلم من مباراة المريخ، والظروف مشابهة للموسم الماضي ويمكن أن يكون هذا فأل حسن، ولابد أن يكون هناك وقفة كبيرة من الإدارة لأن المباريات المقبلة لا تقبل التهاون.

وأردف: واضح تأثير غياب علي معلول خاصة في الناحية الهجومية، والتركيبة الدفاعية بين أيمن أشرف وبانون فيها انسجام أكثر من ياسر إبراهيم وبانون وهذه أول مرة أرى بدر بانون بهذه الأخطاء المتكررة، وبعودة علي معلول في الفترة المقبلة أعتقد أننا سنطمأن على دفاع الأهلي وهذا لا يقلل من ياسر إبراهيم، ولكن علي معلول هو رئة الأهلي في الناحية اليسرى وغيابه أثر دفاعياً وهجومياً.