افتتاح مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور ألبينو بول وزير الشباب والرياضة الجنوب سوداني، فعاليات مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال (إدارة الجامعات - مكتب الشباب الأفريقي) بالتعاون مع الاتحاد الوطنى لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم، وذلك ضمن مشروع "وحدة وادى النيل.. رؤى مستقبلية" فى نسخته الثالثة تحت شعار "من أجل جنوب السودان"، والذى يقام خلال الفترة من3 إلى 8 إبريل 2021 بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وقال وزير الشباب والرياضة، "إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان قوية وتعود لعدة قرون، حيث يربط بينهما نهر النيل الذى يعد شريان الحياة بالبلدين، وظهر الترابط بين البلدين فى عدة مواقف مميزة".

وأضاف "صبحي"، هناك مواقف مميزة وتوافق بين البلدين، فى إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون، فضلًا عن تناول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك".

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن جنوب السودان يعتبر ذا أهمية استثنائية لمصر، لما يمثله من عمق أمنى واستراتيجي، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية الضخمة باعتباره أرض التلاقى والتواصل العربى الأفريقي.

من جهته أعرب الدكتور ألبينو بول عن سعادته البالغة بالمشاركة فى المؤتمر الذى يمد جسور التواصل بين البلدين، ويعمق العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى أنه فرصة للشباب لتبادل آرائهم وخبراتهم خلال المؤتمر، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة على استضافة هذا المؤتمر والسعى لتعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الشبابي.

وتطرق وزير الشباب والرياضة الجنوب سودانى للحدث التاريخى الذى نظمته جمهورية مصر العربية وهو موكب نقل المومياوات وكان حديث العالم أجمع، مؤكدا على عراقة وأصالة التاريخ المصرى على مر العصور، مقدما الشكر للقيادة السياسية على الدعم المتواصل لدولة جنوب السودان.

ويشارك فعاليات مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان 200 قيادة شبابية من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثيرا فى المجتمع متمثلة فى النشطاء فى مجال المجتمع المدنى والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين، بجانب الشباب المصرى الباحث فى ملف دولة جنوب السودان.