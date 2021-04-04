شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. زيزو يستبعد متعب من معسكر القمة بسبب جملة "مبقاش إلا الصغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة ملابس اليوم تدور بطليها عماد متعب وصالح جمعة نجمي الأهلي السابقين، وكان وقتها عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للفريق الأحمر.

وكان عماد متعب، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، من أكثر اللاعبين التزاماً داخل غرفة الملابس وقلما يثير المشاكل ولم يشتبك مع المدربين أو زملائه فى الفريق، إلا أن غرفة ملابس الأهلى شهدت أزمة مُثيرة كان طرفها عماد متعب مع صالح جمعة قبل أربعة أعوام تقريباً وتسببت هذه المشادة فى صدور قرار من عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" المدير الفنى للأهلى وقتها باستبعاد اللاعب من معسكر الأهلى لمباراة الزمالك التى أقيمت بعد المشادة بأيام قليلة فى برج العرب بالدورى، بل إن الجهاز الفنى قرر تغريم متعب 150 ألف جنيه.

الأزمة حدثت فى مران الأهلى بملعب التتش بين متعب وصالح جمعة، وبدأت بعدما وجه متعب صالح جمعة فى التقسيمة، وهو ما لم يرضِ الأخير الذى رد بعنف على متعب، فما كان من الأخير إلا أن قام بدوره بالصياح فى وجهه "متعليش صوتك وتتكلم كويس أنت لسة لاعب صغير".

صالح جمعة رفض الامتثال لتعليمات متعب وقال له بالحرف "أنت اللى متتكلمش معايا بالأسلوب ده"، الأمر الذى أثار غضب متعب بشدة وظهر فى حالة عصبية جدًا بعد أن قام بركل "الأقماع" المتواجدة فى ملعب التتش بالجزيرة، وقال: "مبقاش إلا الصغيرين".

وارتفعت نبرة الصوت بين متعب وجمعة إلى أن تدخل عبد العزيز عبد الشافى "زيزو"، وقال الأخير: "متعليش صوتك .. وأنا موجود فى الملعب.. واتفضل اطلع بره التمرين"، ليرد متعب: "مين اللى يطلع بره.. أنا مبكلمكش أنت".

وبعد اشتعال الموقف تدخل لاعبى الأهلى لإنهاء الأزمة لكن زيزو قرر استبعاد متعب من معسكر الفريق لمباراة الزمالك التى أقيمت بعدها بعدة أيام فى برج العرب وفاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة وضرب متعب مثالاً رائعاً فى الالتزام والاحترام وسافر للإسكندرية من أجل مؤازرة الفريق فى المباراة رغم غضبه من الإيقاف وساند الأهلى فى اللقاء الذى فاز فيه الأحمر بثنائية نظيفة.