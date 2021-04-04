شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة يكشف سبب رفض محمود البنا العودة على طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة عدم صحة ما تردد عن عودة الحكم الدولى محمود البنا مع بعثة الزمالك على طائرة واحدة من الجزائر بعد مواجهة الفريق الأبيض للمولودية بدورى أبطال أفريقيا.

وقال المصدر، إن البنا أدار لقاء مازيمبي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال، وكان المراقب هو السنغالي عبد الله سيسيه نفس مراقب لقاء الزمالك ومولودية الجزائر، وحاول أن يعيد البنا مع طاقم الحكام على نفس الطائرة مع بعثة الزمالك لكن البنا رفض منعا لأى حساسيات أو أزمات، وقرر العودة إلى تونس ومنها إلى مصر عبر الطيران العادى.

ووصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الكروي بنادي الزمالك، قادمة من الجزائر علي متن طائرة خاصة، بعد الفوز علي مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما، أمس السبت، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصول بعثة نادي الزمالك عبر صالة الوصول رقم 1 بالمطار والمعروف بالمطار القديم، بعد أن وصلت علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة المصرية العالمية الرحلة رقم 8055، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نادي تونجيت السنغالي السبت المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى استاد القاهرة الدولي، وكان الفريقان التقيا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بالسنغال وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من، سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.