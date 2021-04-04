شكرا لقرائتكم خبر عن موعد السوبر السعودي وإنتهاء الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، عن تحديد 8 يناير 2022 موعدًا مبدئيًّا لنهائي كأس السوبر السعودي، فيما حدَّدت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين 28 مايو 2022 موعدًا لختام دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيشهد الدوري السعودي ثمانية توقفات، بإجمالي 124 يومًا، بسبب “أيام فيفا”، وكأس العرب للمنتخبات، وشهر رمضان، الذي ستخوض فيه الفرق مباريات الجولتين 25 و26، وفقًا لخطة الموسم المقبل، التي تلقَّتها الأندية الأسبوع الماضي.

وحدَّدت لجنة المسابقات أدوار مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ سيُجرى دور الـ 16 في 20 و21 ديسمبر المقبل، ودور الثمانية في 10 و11 و12 فبراير 2022، فيما يُلعب دور الأربعة في 1 و2 إبريل 2022.