شكرا لقرائتكم خبر عن «الحسرة» عنوان الصحف الجزائرية بعد هزيمة المولودية من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقت الصحف الجزائرية الضوء على خسارة المولودية أمام الزمالك أمس، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قالت وكالة الأنباء الجزائرية «مولودية الجزائر يخسر من الزمالك بهدفين: (العميد) يمر جانبًا ويعقد مأموريته في التأهل».

وأوضحت الوكالة الجزائرية، في تقريرها، أن فريق المولودية ضيع فرصة في المتناول لحسم تأهله إلى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد سقوطه أمام الزمالك على أرضه بهدفين.

وأشارت إلى أن الزمالك استحق الفوز، مضيفة أن المولودية عقد من مأموريته في ضمان بلوغ الدور الثانى، ليكون الحسم في الجولة السادسة والأخيرة.

كما عنونت صحيفة الخبر الجزائرية «المولودية ينهزم أمام الزمالك المصرى بهدفين نظيفين».

أشارت الصحيفة إلى أن نتيجة المباراة تؤجل حسم المولودية تأهله للدور ربع النهائى، إلى الجولة السادسة والأخيرة، حيث يحتل المركز الثانى برصيد ٨ نقاط، بينما يأتى الزمالك في المرتبة الثالثة بخمس نقاط، الذي يبعث بحظوظه في التأهل مجددًا.