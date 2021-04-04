شكرا لقرائتكم خبر عن «الحسرة» عنوان الصحف الجزائرية بعد هزيمة المولودية من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقت الصحف الجزائرية الضوء على خسارة المولودية أمام الزمالك أمس، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
قالت وكالة الأنباء الجزائرية «مولودية الجزائر يخسر من الزمالك بهدفين: (العميد) يمر جانبًا ويعقد مأموريته في التأهل».
وأوضحت الوكالة الجزائرية، في تقريرها، أن فريق المولودية ضيع فرصة في المتناول لحسم تأهله إلى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد سقوطه أمام الزمالك على أرضه بهدفين.
وأشارت إلى أن الزمالك استحق الفوز، مضيفة أن المولودية عقد من مأموريته في ضمان بلوغ الدور الثانى، ليكون الحسم في الجولة السادسة والأخيرة.
كما عنونت صحيفة الخبر الجزائرية «المولودية ينهزم أمام الزمالك المصرى بهدفين نظيفين».
أشارت الصحيفة إلى أن نتيجة المباراة تؤجل حسم المولودية تأهله للدور ربع النهائى، إلى الجولة السادسة والأخيرة، حيث يحتل المركز الثانى برصيد ٨ نقاط، بينما يأتى الزمالك في المرتبة الثالثة بخمس نقاط، الذي يبعث بحظوظه في التأهل مجددًا.
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