شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يرفض التعليق على أزمة كارتيرون مع «عاشور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك عن سببب إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية، إن عاشور كان غاضبًا بعد مباراة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أنه لا يريد الخوض في تفاصيل ما حدث مؤكدًا أن الجهاز الفني قرر ابعاد اللاعب عن الفريق الأول.

وأشار إلى أن حزن أي لاعب لعدم المشاركة أمر طبيعي في كرة القدم ولكن الجهاز الفني مهمته الحفاظ على الفريق بالكامل.

وأكد أن عاشور سيخوض المران مع فريق الشباب لأجل غير مسمى موضحًا أن تصعيده مرة أخرى سيكون متروكا للجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.