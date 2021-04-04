شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لبرشلونة قبل الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، للهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة قبل موقعة فريقه غدًا ببطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يشهد ملعب الكامب نو، مساء غدًا الاثنين، مباراة تجمع برشلونة مع نظيره بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز «لاليجا».

وأكدت الصحيفة، أن تدريبات برشلونة اليوم شارك فيها الثنائي جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو، استعدادا لمباراة بلد الوليد.

وشددت الصحيفة على أن سيرجي روبيرتو سيحصل على التقرير الطبي الذي يحدد موفقه من المشاركة غدًا بعد التعافى من الإصابة التي حرمته من المشاركة لمدة شهرين.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم السبت 10 أبريل، في «كلاسيكو الأرض» ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».