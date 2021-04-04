شكرا لقرائتكم خبر عن شرطان من لوكاكو للانتقال إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، شرطان للموافقة على الانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل.

وارتبط اسم روميلو لوكاكو بالانضمام إلى برشلونة بعد فشل تعويض رحيل الأوروجوياني لويس سواريز الذي انتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن روميلو لوكاكو لا يرغب في الرحيل عن إنتر ميلان، لكنه وضع شرطين من أجل اتخاذ خطوة الانتقال لبرشلونة، الأول يتمثل في عرضه للبيع من قبل النيراتزورى، أما الشرط الثانى الذي يدفع لوكاكو للرحيل عن إنتر ميلان، هو استمرار الهولندي رونالد كومان في تدريب البلوجرانا الموسم المقبل.

وحدد إنتر ميلان سعر روميلو لوكاكو بـ 120 مليون يورو لبيعه من أجل إنهاء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي.