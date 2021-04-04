شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم ألماني لقمة ريال مدريد أمام ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ضد ليفربول والمقرر لها بعد غد الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دى ستيفانو.

واختار «يويفا» الألماني فيليكس بريتش حكماً لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول، في قمة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسبق وأدار الحكم الألماني فيلكيس بريتش 10 مباريات لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، مقسمة ما بين 6 انتصارات للملكي وتعادلين وخسارتين، وتلقى نجوم الملكي 18 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

وكان فريق ريال مدريد قد تخطى أتالانتا في دور الـ 16، بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما تخطى ليفربول منافسه لايبزيج بعد الفوز عليه 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ثمن النهائي.