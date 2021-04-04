شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة إشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة مضيفه إشبيلية، فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب رامون سانشيز، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 66 نقطة، فيما يأتي إشبيلية في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

وشهدت القائمة غياب الثلاثي جواو فيليكس، وكاراسكو، وديمبيلي للإصابة بينما يعود فيليبي مونتيرو والذي تغيب عن مواجهتي خيتافي وديبورتيفو ألافيس السابقتين.

وجاءت اختيارات سيميوني للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبالاك - جرابيتش.

الدفاع: لودي، فيرساليكو - سافيتش - هيرموسو - خيمينيز - تريبير.

الوسط: ساؤول - كوندوجبيا - فيتولو - كوكي - ليمار - يورينتي - هيريرا.

الهجوم: كوريا - سواريز.