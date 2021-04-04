شكرا لقرائتكم خبر عن «ثلاثية» الزمالك تنتظر تقرير كارتيرون لتوقيع عقوبة مالية على إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، توقيع غرامة مالية على إمام عاشور، لاعب الفريق الكروي الأول، بعد الأزمة التى حدثت خلال مباراة مولودية الجزائر.

وكان المدير الفني لفريق الزمالك قد أصدر قرار بإيقاف إمام عاشور لأجل غير مسمي وتدربه مع فريق الشباب خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب رفضه إجراء عمليات الإحماء خلال مواجهة مولودية الجزائر.

وعلمت "المصري اليوم"، أن رئيس النادي ينتظر تقرير مفصل عن الواقعة من المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة ورئيس بعثة الفريق فى الجزائر، ومن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، من أجل إعلان العقوبة المالية على اللاعب عما بدر منه.

يذكر أن الزمالك كان قد فاز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 5 نقاط فى المركز الثالث خلف الفريق الجزائري صاحب الـ8 نقاط.