شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الأهلي معرض للإيقاف في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تعادلاً شاقاً في مواجهة نظيره المريخ السوداني، على ملعب الأخير، أمس السبت، بمنافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وبلغ الأهلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد حجز بطاقة الترشح الثانية بعد سيمبا التنزاني الذي ضمن التأهل متصدراً للمجموعة قبل مباراة الجولة الأخيرة التي ستجمع الطرفين بملعب القاهرة.

وبات الأهلي مهدداً بفقدان اثنين من نجومه حلال مباراة الذهاب لربع نهائي دوري الأبطال، بسبب عقوبة الإنذار الثالث.

وفي جعبة كل من أيمن أشرف وأحمد رمضان «بيكهام» بطاقتين باللون الأصفر خلال مشوار الأهلي بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية، وهو ما يعني أن حصول أي منهما على بطاقة صفراء في لقاء سيمبا يحول دون خوضه لقاء الذهاب في ربع النهائي.

وينتظر الأهلي مواجهة في ربع النهائي تجمعه بواحد من أندية صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي و«الترجي التونسي أو مولودية الجزائر».