شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يطالب شيكابالا بالتدخل لحل أزمته مع كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إمام عاشور، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق، التدخل لحل أزمته مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان المدير الفني لفريق الزمالك قد أصدر قرار بإيقاف إمام عاشور لأجل غير مسمى وتدربه مع فريق الشباب خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب رفضه إجراء عمليات الإحماء خلال مواجهة مولودية الجزائر.

وعلمت «المصري اليوم»، أن إمام عاشور طالب شيكابالا بضرورة التدخل لدى المدير الفني من أجل العفو عنه ورفع قرار الإيقاف مع تقدمه باعتذار أمام اللاعبين والجهاز الفني.

يذكر أن الزمالك كان قد فاز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث خلف الفريق الجزائري صاحب الـ8 نقاط.