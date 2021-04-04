شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم موعد عودة حمدي فتحي لمباريات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، سوف يخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل؛ للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع.

وأوضح أن لاعب الأهلي يتحسن بشكل مستمر، وأن الفحص الطبي سيحدد المرحلة المقبلة من برنامج العلاج الطبيعي الذي سيخضع له اللاعب.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في جانب من تدريبات الأهلي ـ بشكل معين ـ؛ لتجنب الالتحامات، لحين المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمد محمود، لاعب الفريق، يسير بشكل منتظم في طريق العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الأهلي أن اللاعب يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل منتظم، ويتحسن باستمرار، حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي قبل المشاركة في التدريبات في غضون٣ أسابيع.

وكان محمد محمود قد غاب عن تدريبات الأهلي الجماعية منذ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخضع لجراحة في الركبة وبدأ بعدها العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتنتظره مواجهة أمام أحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى، والأندية هي الترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.