شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موعد انضمام محمد محمود للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمد محمود، لاعب الفريق، يسير بشكل منتظم في طريق العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الأهلي أن اللاعب يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل منتظم، ويتحسن باستمرار، حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي قبل المشاركة في التدريبات في غضون٣ أسابيع.
وكان محمد محمود قد غاب عن تدريبات الأهلي الجماعية منذ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخضع لجراحة في الركبة وبدأ بعدها العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية.
وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتنتظره مواجهة أمام أحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى، والأندية هي الترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.
وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأهلي الأول لكرة القدم، إن الأهلي خاض مباراة قوية أمام المريخ السوداني شهدت تسجيل ٤ أهداف بواقع هدفين لكل فريق.
وأضاف: «المباراة جاءت مفتوحة من الفريقين كما كنت أتوقع، وشهدت العديد من الفرص الضائعة التي لو أحسن لاعبونا استغلالها لتغيرت نتيجة اللقاء تمامًا، وإن كان التعادل عادلًا بالنسبة للفريقين وفقًا لأحداث المباراة».
وأشار مدرب الأهلي إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، ولهذا تم إجراء أكثر من تبديل في الشوط الثاني والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.
وأضاف: «كنت أعلم أن المباراة لم تنته بعد الشوط الأول، وأثق في قدرة اللاعبين على العودة، والأداء الذي قدمه الفريق في لقاء اليوم يحدث في كرة القدم بشكل عام، ورغم الخسارة أمام سيمبا فإننا تغلبنا على فيتا كلوب، وتعادلنا مع المريخ، وحققنا هدفنا وتأهلنا، ولا أحد يمكنه أن يتوقع بطل المسابقة بناء على الأداء، ولا أحد ممن تأهلوا على رأس مجموعتهم يتمنى مواجهة الأهلي».
واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي فريق كبير ويملك ٩ بطولات أفريقية، وتأهل اليوم إلى دور الثمانية رغم التعادل، ليواصل مسيرته في مشوار الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا.
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