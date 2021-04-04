شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ظواهر تاريخية في دولية حمدان بن راشد لأصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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جولين: من أفضل الأحداث العالمية للريشة الطائرة

سجلت بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم 5 ظواهر تاريخية غير مسبوقة، واختتمت النسخة الثالثة السبت بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي شارك فيها 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة تنافسوا في 19 مسابقة.

وأوضح جعفر إبراهيم مدير تطوير الريشة الطائرة بالاتحاد الدولي أن نسخة دبي تعد أول بطولة عالمية تحمل اسم فقيد الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والذي يعتبر أحد القيادات التي تفخر بها الإمارات في عطائه وإنسانيته، لا سيما في مجال أصحاب الهمم، والتي أسهمت في العديد من المجالات الإنسانية في الإمارات وخارجها بمآثره الكثيرة على الصعد كافة، معرباً عن فخرهم واعتزازهم في أسرة الريشة الطائرة بالاتحاد الدولي بأن تنال هذه البطولة شرف إطلاق مسمى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على نسختها الثالثة ما منحها زخماً كبيراً لتحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها.

وقال: «الظاهرة الثانية هي أن بطولة الشيخ حمدان بن راشد تعد الأولى التي يتم تنظميها على مستوى العالم بالنسبة للريشة الطائرة البارالمبية خلال جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، كما أنها تعد البطولة الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط، ما جعلها محط أنظار العالم حيث يتسابق المصنفون الأوائل على العالم من أجل التواجد فيها لأهميتها وموقعها المهم في خريطة أصحاب الهمم العالمية».

ومضى جعفر في حديثه قائلاً: «من أبرز أرقام البطولة أيضاً أنها شهدت لأول مرة مشاركة 4 دولة عربية هي الإمارات ومصر والكويت واليمن، ما يفتح الباب لبقية الدول العربية من أجل التواجد في النسخ المقبلة بعد أن حظيت النسخة الحالية بهذا الاهتمام الكبير والتغطية الإعلامية المميزة ما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتها».

وأشار إلى أن خامس ظواهر البطولة يتمثل في أنه ولأول مرة تشهد بطولات الريشة الطائرة لأصحاب الهمم مشاركة 12 لاعباً عربياً اكتسبوا الخبرات الميدانية بالاحتكاك مع مدارس مختلفة لها وزنها وثقلها في اللعبة.

ووجه جعفر الشكر إلى القيادة الإماراتية الرشيدة التي ظلت تولي أصحاب الهمم اهتماماً خاصاً ما كان له المرود الإيجابي على مسيرتهم والتي أعادت الأمل إلى هذه الشريحة بتنظيم أول بطولة في العالم للريشة الطائرة خلال الجائحة بعد هذا التوقف الإجباري الذي استمر لمدة 14 شهراً، مبينا أن اللاعبين الذين تواجدوا في هذه النسخة أعربوا عن سعادتهم بعودة النشاط عبر بوابة دبي متطلعين إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة.

كما وجه مدير تطوير الريشة الطائرة بالاتحاد الدولي الشكر إلى ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة وماجد العصيمي مدير الحدث وبقية أعضاء اللجنة وفرق العمل المختلفة على هذا التنظيم الرائع، مشيراً إلى أن الإشادة الدولية التي حظيت بها البطولة لم تأت من فراغ وإنما كانت نتاجاً طبيعياً لثمرة الجهود المبذولة وهو ما كان له الأثر الكبير في أن تحقق نسخة دبي هذا التميز.

وقال: «نتطلع إلى أن تستضيف دبي بطولة العالم للريشة الطائرة لأصحاب الهمم 2025 خصوصاً أن الإمارات ودبي تملكان مقومات مثل هذه الاستضافة العالمية ولا سيما في وجود مجمع عالمي مثل مجمع حمدان بن محمد الرياضي».

واختتم جعفر حديثه بقوله: «استضافة البحرين لبطولتي آسيا البارالمبية للشباب التي تقام في ديسمبر المقبل وغرب آسيا فبراير 2022 فرصة جديدة للاعبين للمشاركين في هذين الحدثين القاريين من أجل تفجير طاقاتهم ومواهبهم».

ووصف البلجيكي جولين الحكم العام لنسخة دبي 2021 للريشة الطائرة بأنها من أفضل البطولات على مستوى العالم، مثمناً الجهود التي بذلتها اللجان المختلفة من أجل إبراز الوجه المشرق للإمارات ودبي، مشيراً إلى أن سعادة اللاعبين بالمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم بعد التوقف الإجباري تعتبر مكسباً ومؤشراً لتنظيم العديد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.